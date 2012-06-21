Українська автомобільна корпорація «Богдан» повідомила про свої наміри відкрити виробництво електрокарів.
Про це стало відомо від представників прес-служби компанії.
Експерти корпорації заявили, що наразі у них є можливості технологічного характеру для того, щоб почати вітчизняне виробництво електромобілів.
Нині на автомобільному ринку представлено такі моделі компанії «Богдан», як Hyundai «IONIQ Electric» та «IONIQ Hybrid». Також, у 2018 році датська фірма замовила в українського підприємства електротягач Banke Electromotive, а в лютому 2019 року «Богдан» випустить у продаж електрокар «JAC iEV7S». На думку фахівців такі моделі автомобілів цілком можна виробляти на території України. Якщо плани будуть реалізовані, то елекрокари стануть доступніші для українців.