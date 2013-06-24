Прикордонник на псевдо «Студент» — командир гарматного розрахунку комендатури швидкого реагування одного з бойових підрозділів Державної прикордонної служби. Він родом з Вінниччини, йому всього 21 рік. Після закінчення коледжу відразу підписав контракт із ДПС, і вже третій рік перебуває на військовій службі.

Свою службу «Студент» розпочав у Могилів-Подільському прикордонному загоні. Та згодом долучився до героїчної оборони Бахмута, а далі був куп’янський напрямок.

«Війна кардинально змінилася. На її початку не було такого масового використання дронів чи артилерії. Нині ж ворог не відчуває дефіциту боєприпасів і намагається брати кількістю», — розповідає боєць.

На куп’янському напрямку прикордонник разом з побратимами тримав позиції, брав участь у штурмах, але більшість часу працював з артилерією.

«Запам’ятався момент, коли ми із хлопцями працювали зі своєї гармати, а по нас почав стріляти ворожий міномет. Ми швидко з’ясували його позицію, і почалася так звана артилерійська дуель — бій не на життя, а на смерть: або ми їх, або вони нас. І ми вийшли переможцями без втрат і поранених», — ділиться спогадами військовий.

«Студент» упевнений, що на війні головне — моральний стан бійців і мотивація.

«На війні не обов’язково бути спортсменом, але важливо знати, заради чого ми тут. Якщо ти вмотивований і хочеш знищувати ворога, то будеш навчатися робити це професійно, розвиваючи свої фізичні якості. Величезну роль відіграє колектив, адже ви маєте діяти як єдине ціле. Якщо у вас дружна команда і спільна мета, все обов’язково вдасться. Знищувати ворога і не допустити його просування — головна наша мета на сьогодні», — підкреслив прикордонник-артилерист.

Після перемоги хлопець мріє створити родину і виховувати дітей. Покидати військову справу не планує, а навпаки, хоче продовжити навчання в Національній академії Державної прикордонної служби.

«Зараз у мене у планах стати начальником відділення. Маю достатній бойовий досвід, щоб навчати інших. Ми працюємо чітко і прицільно: за пів року зі своєї гармати я випустив не одну тисячу снарядів. Артилерію називають богами війни, її робота — ще й захист піхоти. Одного разу ми з побратимом і гарматами змогли зупинити штурм, врятувавши нашу піхоту. Знищуємо ворога артилерією і не залишаємо йому шансів прорватися до наших позицій», — розповідає «Студент».

Його позивний — не просто випадкове наймення, а символ постійного прагнення до знань і вдоскона лення.

«Бо я наймолодший і я завжди навчався на всьому: на гарматах, мавіках, FPV-дронах, ПЗРК», — з усмішкою розповідає він про свій позивний. Саме ця жага до навчання й експериментів стала його візитівкою серед побратимів, які з повагою називають його «Студентом».

Зацікавленість і готовність прикордонника до постійного розвитку — те, що робить його незамінним у коман ді. Він знає, що нова навичка може врятувати життя, і тому не зупиняється на досягнутому, освоюючи нові технології. «Студент» — це про вміння захисника України вчитися і бути завжди готовим, незалежно від складних обставин.

Джерело: Державна прикордонна служба