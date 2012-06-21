У понеділок планетою прокотилася акція «Відфутболь диктатора — зупини Путіна!», на якій активісти багатьох країн закликали міжнародну спільноту бойкотувати чемпіонат світу-2018 з футболу в Росії.
Під час заходів на всіх широтах — від Австралії до Канади люди привертали увагу світової громадськості до російської загарбницької війни, яка четвертий рік триває в Україні, та закликали не допустити, щоб головні футбольні змагання проходили на спортивних майданчиках країни-агресора, тримали плакати із зображеннями жертв російських обстрілів на сході України та в Сирії, демонстру ючи, які наслідки має політика російського диктатора Володимира Путіна.
Зібралися активісти й у багатьох українських містах. Вони також попереджали про небезпеку вболівальників, які хочуть поїхати до Росії. Адже в цій країні не діють жодні міжнародні норми. Крім того, учасники акції закликали світову спільноту посилити тиск на Росію, щоб вона припинила озброювати та фінансувати терористів. А у Львові приміром ще й провели перформанс «Голова Путіна замість футбольного м’яча».