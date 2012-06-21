З початку року СММ ОБСЄ в Україні зафіксувала понад 3800 одиниць військової техніки, розміщеної з порушенням лінії відведення на сході країни. Про це повідомив перший заступник голови місії Александер Хуг під час брифінгу. За його словами, з початку року спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували понад 325 тисяч фактів порушення режиму припинення вогню на сході країни. Майже 27 тисяч із них, повідомляє УНІАН, було скоєно із застосуванням забороненої зброї, внаслідок чого з початку 2017 року кількість жертв серед цивільного населення на сході України сягнула понад 400 осіб.
Спостерігачі стикаються з обмеженнями у свободі пересування. За словами Александра Хуга, найчастіше це трапляється на не контрольованій урядом України території, ближче до кордону з Росією. При цьому перешкоджання проведенню моніторингу нерідко супроводжуються погрозами застосувати силу до представників місії.