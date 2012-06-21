Боксерські рукавички з автографами колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі українця Володимира Кличка і лідера дивізіону британського боксера Ентоні Джошуа виставлять на аукціоні 10 березня. Виручені кошти підуть для онкологічного відділення міської лікарні Пітерборо.
Як повідомляє klitschko-brothers.com, організатором аукціону є Марк Крос, у якого ще в 2009 році діагностували рак і який вже вісім років бореться зі страшною хворобою. За його словами, мета цього аукціону – виручити понад
На сьогоднішній день команді Марка вдалося зібрати