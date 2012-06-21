У мікрорайоні Тернівка в Миколаєві відзначили бабин день, або день повитух. Це одне з найколоритніших болгарських свят, яке супроводжується цікавими обрядами. Організували його колектив будинку культури «Софія», бібліотека №16 для дорослих та Болгарський культурно-просвітницький центр «Тернівка».
Бабин день болгари традиційно відзначають наприкінці січня після новорічних та різдвяних свят. І жінки, які працювали весь цей час, старанно догоджаючи сім’ям, можуть відпочити і відзначити в колі подруг і сусідок зворушливе свято, присвячене материнству. Як розповіла миколаївський краєзнавець Тетяна Макаронова, цього дня болгарські чоловіки беруть на себе всю домашню роботу, щоб їхні дружини змогли віддати данину поваги бабі, тобто повитусі.
«За традицією, жінка повинна дуже рано встати, взяти з собою подарунки для баби, серед яких обов’язково мило й рушник, і, озирнувшись на всі боки, щоб її ніхто не бачив (це вважається поганою прикметою), йде до бабиного помешкання, — розповіла Тетяна. — Передовсім вона повинна полити на бабині руки теплу воду. Тільки після цього жінка вручає подарунки і обсипає бабу добрими побажаннями. Потім цілує руки, які допомогли з’явитися на світ її дітям».
Баба ж цього дня теж обходить будинки, в яких вона недавно приймала дітей, помастити їх маслом і медом, привітати їхніх матерів і запросити на святковий обід. Бабу обирають усі жителі села, вона має добру репутацію, не бере участі у чварах і плітках, незрадлива, має одного єдиного чоловіка і хороших діток.
На святковий стіл кожна жінка приносить свої найкращі страви, серед яких банниця різних видів, пиріг з гарбуза, фарширований перець. Гуляння триває до пізньої ночі. А ось чоловікам вхід на свято заборонено, порушників можуть жорстоко покарати. Але можна відкупитися, пригостивши жінок вином і цукерками.
У будинку культури відтворили старовинний болгарський обряд, який провела завідувачка бібліотеки Тетяна Скуратова. Роль баби виконала шанована жителька села Наталія Іванова. А почесними гостями свята стали місцеві акушерки, які отримали подарунки від вдячних місцевих жителів: Килина Фучеджі, Алла Торбанова, Валентина Гурченкова.
Яскравих барв святкуванню додав виступ театру пластики та образу школи «Імідж» під керівництвом Юрія Зінченка. Не обійшлося і без святкового застілля в супроводі народних пісень у виконанні Лідії Кравченко. А щоб жінки не набрали зайвої ваги, на завершення свята директор будинку культури і керівник хореографічного колективу «Золотий колосок» Юлія Любецька провела танцювальний майстер-клас.