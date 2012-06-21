Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Безробіття на селі — явище порівняно нове. Здавалося б, що поєднання таких понять як село і безробіття — не зовсім природне, адже зайнятість у сільському господарстві була, є і буде способом життя, точніше виживанням, українського селянина, джерелом прибутку від праці на землі. Проте нині безробіття у селі стало гіркою реальністю й розв’язання цієї проблеми, як вважають фахівці, можливе тільки в реальному та ефективному соціальному партнерстві влади, роботодавців, служби зайнятості.
Протягом першого кварталу 2018 року послугами служби зайнятості на Черкащині скористалися понад 19 тис. осіб із числа сільських мешканців. Активними заходами сприяння зайнятості (працевлаштування, професійне навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, залучення до громадських та інших тимчасових робіт) охоплено 7,3 тис. осіб, які проживають в сільській місцевості. Працевлаштовані понад 3,5 тис. громадян — мешканців села. Понад 2 тис. безробітних пройшли професійне навчання. Тимчасову зайнятість (громадські та інші роботи тимчасового характеру) забезпечено для 1,7 тис. сільських безробітних.
З метою підвищення зайнятості мешканців села, сприяння збереженню та створенню нових робочих місць на селі, обласна служба зайнятості здійснювала надання компенсації роботодавцям єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Таким чином працевлаштовані 13 сільських безробітних, у тому числі 9 осіб, які потребували додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню та 4 особи, які працевлаштовані на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.
З початку року за сприяння Черкаської обласної служби зайнятості організували власну справу як суб'єкти підприємницької діяльності 10 осіб, із них 1 особа – із числа мешканців сільської місцевості.
У кожному центрі зайнятості області постійно плануються та проводяться групові та масові профорієнтаційні заходи з урахуванням потреб регіонального ринку праці, конкретного району та професійно-кваліфікаційного складу безробітних.
Всього за три місяці понад 18,6 тис. мешканців сільської місцевості отримали профорієнтаційні послуги.
А ТИМЧАСОМ
Працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць для цієї категорії працівників — наразі актуальна тема для всіх без винятку роботодавців.
З початку року на Черкащині соціальними послугами служби зайнятості скористалися понад 1 100 безробітних з особливими потребами. За цей період за сприяння фахівців міських та районних центрів зайнятості та філій Черкаського обласного центру зайнятості працевлаштовані 120 осіб.
Також, для підвищення конкурентоспроможності людей з особливими потребами шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, відповідно до потреб ринку праці та наявних рекомендацій медико-соціальних експертних комісій, у першому кварталі цього року проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 75 таких громадян.
До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 69 безробітних зазначеної категорії.
Нинішнього року троє безробітних людей з особливими потребами за допомогою служби зайнятості розпочали власну справу.