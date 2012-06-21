Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Заклади освіти Решетилівського району Полтавської області цими днями почнуть, нарешті, опалювати, а виручив освітян у цій складній ситуації земляк, голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, який перерахував на спец рахунок відділу освіти райдержадміністрації 200 тисяч гривень власних коштів. Аналогічну суму сплатив за тепло для освітян і ще один неназваний благодійник.
Політичним опонентам і заздрісникам очільник облради заявив, що внесені ним кошти будуть задекларовані відповідним чином.
Тим, кого цікавить джерело його фінансових надходжень, він порадив вивчати його декларацію.
Загальний обсяг боргу за природний газ райвідділу освіти донедавна становив 1,8 мільйона гривень. Начебто, частину коштів на погашення боргу за тепло допомогли зібрати сільські ради.