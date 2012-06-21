Міністерство енергетики і вугільної промисловості, Міністерство фінансів та Антимонопольний комітет мають невідкладно врегулювати ситуацію з боргами перед шахтарями, наполягає віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон. Він ініціював зустріч із вугільними профспілками — головою Профспілки працівників вугільної промисловості Віктором Турмановим та головою Незалежної профспілки гірників Михайлом Волинцем. Обговорено реформування вугільної галузі держави, підготовку до засідання Міжвідомчої робочої групи з питань врегулювання кризових ситуацій у вугільній промисловості. Зокрема йшлося й про виплати заробітної плати шахтарям.
«У бюджеті-2018 передбачено 1,3 мільярда гривень на забезпечення фонду оплати праці українських шахтарів, які працюють на державних вугільних підприємствах. Ситуація із зарплатними боргами перед шахтарями неприйнятна для уряду», — цитує слова Володимира Кістіона прес-служба урядовця.
Цю проблему було винесено на обговорення в урядовому комітеті з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності. До врегулювання питання долучили Антимонопольний комітет, від якого уряд очікує невідкладного роз’яснення, що виплата заробітної плати шахтарям корелюється із новим законом про державну підтримку.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»