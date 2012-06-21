Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець вересня цього року скоротилася на 2,1% порівняно із серпнем — до 51 мільярда гривень. За природний газ люди заборгували 22,3 мільярда гривень, за централізоване опалення та гарячу воду — 14,4 мільярда, за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій — 4,9 мільярда, за централізоване постачання холодної води і водовідведення — 4,1 мільярда гривень, за вивезення побутових відходів — 0,8 мільярда, за постачання електроенергії — 4,5 мільярда.
Середні нарахування за послуги ЖКГ з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) на одного власника особового рахунку у вересні становили 714,8 гривні, повідомляє Держстат. У вересні населення сплатило за житлово-комунальні послуги 5,7 мільярда гривень, за електроенергію — 3 мільярди.
За дев’ять місяців з населенням уклали 50 тисяч угод з погашення реструктуризованої заборгованості на суму 394,3 мільйона гривень. Внесені платежі з урахуванням довгострокових договорів становили 224 мільйони гривень.