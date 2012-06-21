Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Борги населення України за житлово-комунальні послуги, станом на 1 червня 2020 року, скоротилася на 5,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року або практично на 60 млрд гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики.
За її інформацією, фізичні особи заборгували щодо сплати за природний газ практично 24 млрд гривень, за централізоване опалення та гарячу воду –– близько 19 млрд гривень, за водопостачання та водовідвід –– по 5 млрд гривень.
Однак, як заявив «Урядовому кур’єру» голова Житлового союзу України Олександр Скубченко, станом на кінець травня 2020 року, борги населення за газ були значно більшими –– до 63 млрд гривень. Також експерт називає і значно вищу цифру боргів фізичних осіб за опалення та гарячу воду –– до 30 млрд гривень.
На думку аналітика, за такі високі показники заборгованості сплати за житлово-комунальні послуги не можна звинувачувати одних лише споживачів. «Ціни на такі послуги протягом останніх років підвищилися в 1,5-3 рази і звичайні споживачі просто не можуть сплачувати за такими високими тарифами. Про це повинна подбати влада. Так, необхідно кардинально змінити норму сплати за житлово-комунальні послуги. До 1998 року споживачі сплачували не більше 15% свого доходу за такі послуги. Тепер, коли вони є надто дорогими, вони віддають на це вже 20% доходу. І це несправедливо», –– зазначає експерт.
Також, за його словами, після падіння цін на енергетичні ресурси, більшість компаній, які надають житлово-комунальні послуги, не корегують тарифи в бік зменшення. Це, передовсім, стосується ціни на газ, а він, як відомо, останніми місяцями став коштувати вдвічі дешевше.