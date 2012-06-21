Нинішній президент Національної академії наук України Борис ПАТОН в ексклюзивному інтерв’ю «Урядовому кур’єру» розповів кого і чому підтримає з-поміж кандидатів на посаду президента НАН України. За словами Бориса Євгеновича найбільш вдало поєднує професійні й людські якості академік Анатолій Загородній, який обіймає посаду віцепрезидента академії.
«Кожен, хто голосуватиме на виборах президента і президії академії (нагадаю, це будуть не лише члени НАН України, тобто академіки і члени-кореспонденти, а й представники наших наукових колективів), керуватиметься власним досвідом, сумлінням, особистими вподобаннями. Я з вибором уже визначився: голосуватиму за академіка Анатолія Загороднього, який обіймає посаду віцепрезидента нашої академії. На мою думку, саме в його особі найбільш вдало поєднано професійні й людські якості, — зазначає Борис Патон.
Свій вибір він аргументує так: «По-перше, Анатолієві Глібовичу в непростих умовах вдалося зберегти невеликий, але продуктивний колектив науковців Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України, в якому він працює з 1970-х років, а директорує з 2003-го. Це всесвітньо відома установа, вона активно співпрацює з провідними іноземними дослідницькими центрами, наприклад Європейським центром ядерних досліджень, який більше знають за абревіатурою CERN. А в науковому світі до співпраці підходять дуже прагматично, тому, звісно, не стали б налагоджувати зв’язки з тим, хто не вартий уваги і довіри. Ясна річ, міжнародний престиж інституту підтримується авторитетом усіх його науковців, але повірте, академік Загородній теж доклав до цього чималих зусиль. До речі, він науковий представник України в CERN, що само по собі дорогого коштує.
По-друге, Анатолій Загородній позитивно зарекомендував себе за тими напрямами роботи, якими опікується відповідно до посадових обов’язків у президії НАН України. Це насамперед питання співпраці з Міністерством освіти і науки, Науковим комітетом Нацради з питань розвитку науки і технологій, Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Це й питання міжнародної наукової і науково-технічної співпраці, а також проблеми наукової молоді. Анатолій Загородній має величезний досвід, який може стати академії у пригоді з огляду на євроінтеграційний вектор, який Україна задекларувала кілька років тому, коли уклала Угоду про асоціацію з ЄС. Триває інтеграція України в європейський дослідницький простір, а серед іншого вирішують питання про приєднання до Європейської хмари відкритої науки», — наголошує академік Борис Патон.
Вибори президента й президії НАН України мали відбутися у квітні. Однак через пандемію коронавірусної хвороби були перенесені. Найімовірніше вони відбудуться у вересні. Проте прізвища кандидатів на головну посаду в академії вже відомі, і серед них немає нинішнього очільника Бориса Патона.
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Відділ аналітики «Урядового кур’єра»