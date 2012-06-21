Аби українські лікарі могли ефективніше боротися з COVID-19, Міністерство охорони здоров’я постійно на своєму сайті оновлює онлайн–платформу, де викладаються посилання на всі можливі організовані кафедрами, міжнародними організаціями, благодійними фондами навчальні програми, вебінари тощо.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.
Водночас, проводяться телемости з іноземними колегами, які діляться своїм досвідом. Уже проведено два телемости з китайськими лікарями, один – з американськими, найближчий телеміст буде з колегами з Польщі. Також цінною інформацією діляться українські лікарі, які повернулися з Італії.
«Загалом МОЗ постійно зосереджується на належній підготовці медичних кадрів, зокрема молодих лікарів. На жаль, у процесі реформування взаємодія клінічних баз із вищими навчальними закладами фактично було втрачено. МОЗ налаштований, щоб усі кафедри, усі вищі навчальні медичні заклади, коледжі дуже тісно працювали із закладами охорони здоров’я, адже від цього залежить якість надання медичної допомоги. Робоча група наразі напрацьовує відповідний механізм», – каже Ірина Микичак.
Також вона повідомила, що кошти для навчання в інтернатурі на першому курсі передбачено в бюджеті. Наразі МОЗ переймається фінансуванням інтернатури другого-третього року навчання. «Проблем із завершенням навчання інтернів не буде. Процес реформування навчання в інтернатурі триває, що сприятиме зокрема підвищенню якості навчання нових лікарів», – підкреслила заступниця міністра.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»