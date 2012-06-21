Кадастрових реєстраторів Головного управління Держгеокадастру з Києва буде відряджено на місяць у Київську область, а з області — в Київ. Те саме стосується Одеси та Одеської області. Таке рішення ухвалили через досі надто високий рівень відмов у реєстрації земельних ділянок у Києві та Одесі.
«Я поставив завдання зменшити кількість відмов у реєстрації земельних ділянок в Україні до 4% із тих 30%, що були на кінець 2019 року. Можу повірити, що 4% заявників справді неправильно оформили документи на реєстрацію, але не повірю у 20% і більше. Наголошую: зменшення кількості відмов має відбутися у всій країні без жодних винятків. Усі механізми для цього створено», — наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на нараді в Держгеокадастрі.
Нині в Києві кількість відмов становить 59%, в Одесі — 20, констатує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Зрозуміло, що у цих містах дорога та приваблива земля. Але схематозів не залишиться ніде. Жодних вигаданих вимог до документації не має бути. Спротив старої системи посилюється з кожним днем, але ми не відступимо від своїх принципів. Я завжди боротимуся з корупцією та схематозом до повного їх знищення», — запевнив Олексій Гончарук.
Так, у січні — лютому рівень відмов у середньому в Україні знизився до 10%. Цьому сприяли механізми для підвищення прозорості роботи кадастру: відкритий доступ до координат поворотних точок земельних ділянок і безкоштовна онлайн-перевірка XML-файлів для реєстрації земельної ділянки.
Для усунення людського чинника запроваджується екстериторіальний принцип розгляду заявок на реєстрацію земельних ділянок.
Тобто жодних контактів громадян із чиновниками. Усі заявки за принципом випадковості потраплятимуть до будь-якого кадастрового реєстратора у країні. Цей функціонал буде запроваджено на початку квітня. Нині розробляють технічний функціонал.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»