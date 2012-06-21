У Запоріжжі відбулося засідання обласного оперативного антирейдерського штабу під керівництвом заступника голови Запорізької ОДА Олександра Бабаніна, присвячене конфліктній ситуації з рейдерським захопленням ТОВ «Агротіс» і «Агротіс Плюс» Приазовського району, в користуванні яких перебувало майже
Засновник ТОВ «Агротіс» та «Агротіс Плюс» Олександр Чубенко повідомив, що сторонні особи задіяли класичну схему рейдерів. Його було вилучено зі складу засновників і звільнено з посади директора підприємств, про що в Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань зроблено відповідні записи.
Потерпілий, намагаючись заповнити звітну документацію підприємницької діяльності за 2017 рік, отримав відмову в доступі до власних даних в електронній системі. Звернувшись у компетентні органи по роз’яснення, він дізнався, що вже не є власником підприємств, і зрозумів, що став жертвою шахрайства. Шахраї заволоділи землею, 60 об’єктами нерухомого майна, 60 одиницями техніки і сотнями центнерів сільськогосподарської продукції. 15 січня 2018 року державний реєстратор виконавчого комітету Семенівської сільради провів державну реєстрацію змін до відомостей у цьому державному реєстрі про ТОВ «Агротіс Плюс» і ТОВ «Агротіс» (зміну керівника юридичної особи, зміну складу засновників (учасників) юридичної особи).
Запорізькі аграрії називають таку ситуацію незаконною і неприпустимою. Фермера підтримали колеги: голова Аграрного союзу Запорізької області директор ТОВ «АФ «Ольвія» Анатолій Тиховод і голова обласної ради асоціації фермерів та приватних землевласників Анатолій Довгань. Вони наголосили, що в Україні багато схожих ситуацій, тому в деяких регіонах аграрії створюють власну самооборону для боротьби з рейдерами.
Начальник відділу організації управління представництва інтересів громадянина або держави в суді прокуратури Запорізької області Олена Крючкова зазначила, що співробітники прокуратури оперативно відреагували на інформацію і вжили відповідних заходів: до ЄРДР внесено відомості й розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).
Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області вживає правових заходів щодо скасування незаконних реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань. За даними начальника Головтеруправління юстиції в Запорізькій області Сергія Васильцова, документи передано на розгляд комісії Міністерства юстиції, яка зробить відповідні правові висновки.
Олександр Бабанін наголосив, що нині, крім Міністерства юстиції України, правоохоронних органів та громадськості, ця ситуація перебуває на особливому контролі голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Він додав: «Ми завжди захищатимемо наших фермерів від правопорушників, які намагаються нажитися коштом аграріїв. Рейдерам не місце в Запорізькому краї».