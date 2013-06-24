З початку року державі відшкодовано понад 156 мільйонів гривень збитків. Це результат піврічної роботи команди ДПС разом із правоохоронцями у сфері боротьби з ухиленням від сплати податків та «відмиванням» коштів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
«Загальна сума виявлених збитків перевищує 336 млн гривень. Працюємо над повним відшкодуванням збитків, завданих державі», – сказала вона.
Проведені ДПС заходи:
- 228 документальних перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України;
- понад тисяча аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. У понад 70 % виявлені ознаки злочинів за ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
- направили правоохоронцям понад півтисячі висновків із встановленими ознаками злочину, передбаченого ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків);
- правоохоронці зареєстрували 29 кримінальних проваджень, значний обсяг матеріалів приєднаний до раніше розпочатих кримінальних проваджень.
Найпоширеніші «схеми», які виявили фахівці ДПС:
- компанії переводять частину прибутку суб’єктам на спрощеній системі оподаткування з перевищенням дозволених обсягів доходів. Таким чином занижують податкові зобов’язання і ухиляються від сплати податків.
Спільно з правоохоронцями вже повернули до бюджету 32,3 млн гривень;
- виведення коштів за нереальними господарськими операціями, у тому числі з використанням штучно створених суб’єктів господарювання.
Внаслідок розслідування відшкодовано 40,1 млн гривень;
- неправдиві дані в податковій звітності.
За такими фактами вже забезпечено відшкодування понад 16 млн гривень.
- отримання бюджетних коштів без реєстрації податкових накладних і не відображення операцій в звітності.
У межах одного з кримінальних проваджень вже повернули до бюджету 9 млн гривень.
«Роботу проводимо не для «галочки». І це не про тиск на бізнес, а про чесні відносини між державою та бізнесом. Не може бути різних правил роботи. Якщо працюєш нечесно, ухиляєшся від сплати податків – маєш розуміти, що за це нестимеш відповідальність. Не сплатив належне – маєш повернути це до бюджету. Саме це про справедливі та прозорі умови для всіх», – додала в. о. Голови ДПС.