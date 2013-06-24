Україна бореться за своє майбутнє з подвійною силою, бо живе в часи, які потребують міцності, волі та витривалості. Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час заходів з нагоди Дня Української Державності та Дня хрещення Київської Русі — України.

Глава держави подякував іноземним гостям за візит в Україну та підтримку українців. Президент наголосив, що Україна і Європа вперше разом створюватимуть антибалістичний щит. Це історичний проєкт, де наша держава — не спостерігач, а один з лідерів, що об’єднує країни і найсильніші оборонні підприємства Європи.

«Проєкт FREYJA розпочато. Ми зробимо все, щоб збудувати антибалістичну систему Європи, об’єднавши всі європейські антибалістичні спроможності, аби небо наших народів було захищене, аби диктатори не нав’язували, як саме жити вільним людям в Європі, аби життя людей в Україні і кожній європейській державі не залежало від того, чи має путін і йому подібні балістику, чи ні», — сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, для цього Україна виборює захист для себе за океаном — наша держава вперше наближається до можливості виробництва ракет для «петріотів» і може стати третьою країною в історії, яка матиме цю домовленість і цей привілей.

Окремо Президент зазначив, що Україна нарощує власну силу і вперше будує свою балістику й дипстрайки.

«На відміну від росії, яка воює з житловими будинками, школами, храмами, Україна б’є по спонсорах путіна у цій війні та інструментах, які допомагають йому вбивати людей. І вже немає координат, які б на території зла були недосяжні для української справедливості. Пів тисячі наших дронів на добу, десятки їхніх НПЗ, танкери тіньового флоту, воєнна інфраструктура росії відчули все це на собі: не варто зазіхати на українську державність», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент подякував кожному лідерові, який робить усе можливе для спільної безпеки, зокрема за постачання SAMP­T, IRIS­T, NASAMS, Patriot та Hawk.

«Зараз можемо констатувати: ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. Десять. І буде двадцять. Ми зробимо це разом з нашими партнерами і вкотре доведемо успіх ОПК — українського, партнерського, європейського», — сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що українські роботизовані комплекси вже здійснили десятки тисяч місій на фронті, що допомагає зберігати життя воїнів. Також українські перехоплювачі вже збивають щонайменше 90% «шахедів», а морські дрони «Нептун» і «Гарпун» справедливо карають окупанта і позбавляють коштів на введення війни.