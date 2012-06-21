Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Уже чотири з лишком років на Черкащині діє інтерактивна мапа сміттєзвалищ, розміщених на території області. Багатьох жителів регіону зацікавив електронний сервіс Міністерства енергетики та захисту довкілля України «Ecomapa.gov.ua». За допомогою мобільного додатку тепер можна не тільки одержати інформацію про те чи інше сміттєзвалище та хід його ліквідації, а й додати власні відомості про виявлене нове стихійне сміттєзвалище.
Як же реагують на розміщені на мапі показники забруднення територій відходами місцеві органи влади? Недавно проблему обговорили в Черкаській облдержадміністрації. Як виявилося за результатами аналізу, зі 140 зареєстрованих звернень громадян 54 мали відповідне реагування, і місцеві компетентні органи працюють над реалізацією поставлених завдань. Ще 66 розроблених за пропозиціями громадян заходів реалізовані та чекають на підтвердження заявників, 5 — перебуває на розгляді в управлінні екології та природних ресурсів, а ще 15 — не реалізовані в повному обсязі та потребують додаткового часу на виконання, зокрема у зв’язку з карантинними обмеженнями.
Облдержадміністрація доручила органам виконавчої влади на місцях вжити невідкладних заходів реагування для ліквідації стихійних сміттєзвалищ, зареєстрованих на інтерактивній мапі сміттєзвалищ. Державній екологічній інспекції області необхідно посилити здійснення державного нагляду за додержанням вимог законодавства з питань поводження з відходами.