Iгри на знайомство, рухливi народнi, гра-хоровод «Капуста», виготовлення ляльки-мотанки «Стригушки» з трав та осiннiх квiтiв, духмяний зелений чай з лiкарських рослин з димком багаття, пiснi й веселий настрiй. Отаким може бути день восени у прекрасному куточку біля рiчки Борова поблизу Сєверодонецька.
«Керівники Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму i краєзнавства провели навчально-тренувальний похiд, щоб ознайомити гурткiвцiв з основами спортивного туризму, — розповідає Вікторія Куценко. — Навiть не вiдчували плину часу, так полонили нас природа, цiкавi заняття та розваги. Туризм — це випробовування на мiцнiсть духу, тренування здорового тiла, глибоке розумiння природи, знання магiї народних традицiй, друзi, спiлкування i щось таке, чого не опишеш словами, бо це треба вiдчути сердцем. Туризм — це гармонiя в собi, коли дух, душа i тiло неподiльно щасливi. А ми, керівники обласного дитячо-юнацького центру туризму та краєзнавства, щасливі поряд з нашими дітьми».