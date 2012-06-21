Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Наприкінці 2018-го року Миколаївська місцева прокуратура №1 скерувала до Господарського суду Миколаївської області позов в інтересах держави в особі Регіонального відділення ФДУ в Миколаївській області до одного з приватних підприємств міста Миколаєва. Суть позову полягала у стягненні майже двох мільйонів гривень неустойки за несвоєчасне повернення майна.
За результатами судового розгляду позову прокурора, ухвалою суду затверджено мирову угоду між Регіональним відділенням Фонду державного майна та підприємством. Відповідно до умов угоди підприємство-боржник зобов’язувалось сплатити зазначену компенсацію за користування державним нерухомим майном – відкритими складськими площами загальною площею 13951 кв. м, що розташовані на території міста Миколаєва та перебувають на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт». На сьогодні підприємством до державного бюджету перераховано відповідну суму в повному обсязі, заборгованість погашено.