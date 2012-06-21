Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ПАТ «Київенерго» на 1 листопада становила 2,9 млрд грн. Найбільшу заборгованість за тепло, опалення і гарячу воду перед Київенерго мають населення і ЖЕО столиці — 1,52 млрд грн та 674 млн грн відповідно.
Суттєву заборгованість за опалення та гарячу воду накопичив державний бюджет. На 1 листопада 2017 року заборгованість організацій, які фінансуються з держбюджету, становила 32,9 млн грн, а борг держбюджету з компенсації пільг та субсидій за тепло- та електроенергію — 460, 4 млн. грн.
Найбільш критична ситуація з розрахунками населення за опалення і гарячу воду в Святошинському (205,4 млн грн) і Деснянському (209 млн грн) районах.
Сумарна заборгованість населення за опалення і гарячу воду перед Київенерго на 1 листопада 2017 р. становила 1,52 млрд грн. Заборгованість жителів столиці за опалення становить 861,9 млн грн, борг за гарячу воду — 659,6 млн грн.
У перерахунку на одного жителя району найбільші борги перед компанією за опалення і гарячу воду мають мешканці Подільського району — 1,82 тис. грн.
Серед житлових будинків максимальну заборгованість за послуги Компанії накопичили споживачі Подільського — 5,3 млн грн (вул. Вишгородська, 45) та Печерського — 2,3 млн грн (вул. Євгена Коновальця, 44а).
Вечірній Київ