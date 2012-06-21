Для отримання субсидії у разі наявності заборгованості за комунальні послуги можна оформити договір про реструктуризацію боргу з постачальником послуги. Про йдеться в повідомленні урядового порталу на сторінці в Facebook, передає УНН.
«Держава, надаючи субсидію, дає можливість сім’ї протягом року вирішити питання з накопиченою в минулому заборгованістю за комунальні послуги. Якщо цього не зроблено, держава знову ж таки йде назустріч громадянам і дає змогу оформити договір реструктуризації боргу з постачальником послуги для продовження субсидії на наступний рік (2017—2018 рр.)», — йдеться в повідомленні.
Також в повідомлені зазначається, що коли громадяни оскаржують у судовому порядку виставлену надавачем послуги суму заборгованості і тому відмовляються сплачувати відповідні кошти або ж укладати договір реструктуризації, то борг за комунальні послуги, який оскаржується у суді, не впливає на субсидію.
«У ситуації, коли громадяни не погоджуються із заборгованістю вони можуть її оскаржити. На підставі рішення суду про анулювання боргу, або до винесення рішення суду розмір заборгованості, що оскаржується, рішенням Комісії з питань призначення житлових субсидій, які працюють при органах виконавчої влади на місцях, дія житлової субсидії відновлюється з моменту призупинення, тобто з травня 2017 року», — наголосили в уряді.
Крім того зазначається, що поточна заборгованість, тобто не сплачені комунальні послуги у березні, травні та червні, не впливає на процес перепризначення житлових субсидій на новий період, береться до уваги заборгованість, накопичена субсидіантом до лютого 2017 року.
Як повідомляв УНН, в проекті бюджету 2018 року буде передбачено 122,7 млрд грн на підтримку малозабезпечених, 55 млрд грн з них буде спрямовано на субсидії.