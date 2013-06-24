Україна та Канада посилюють обороннопромислову співпрацю і втілюють новий проєкт з виробництва українських розвідувальних безпілотних систем на території Канади. Домовленість підписали представники міністерств оборони України і Канади. У її межах створюють спільне підприємство AirlogixSentinel між українською defense techкомпанією Airlogix та канадським виробником безпілотних систем Sentinel Research and Development.
Проєкт, що буде реалізовано за підтримки урядів двох країнпартнерів, істотно пришвидшить постачання українським воїнам сучасного обладнання для проведення розвідки і планування операцій. Спільне виробництво з Україною водночас створює можливості і для Канади. Ідеться про розширення канадських виробничих потужностей у галузі критичних технологій та доступ до ефективних рішень сучасної війни.
Україна і Канада продовжать працювати над спільними рішеннями, які відповідають безпековим інтересам обох держав у межах winwin партнерства та української стратегії оборони, повідомляє Міноборони.