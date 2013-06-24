Україна та Канада посилюють оборонно­промислову співпрацю і втілюють новий проєкт з виробництва українських розвідувальних безпілотних систем на території Канади. Домовленість підписали представники міністерств оборони України і Канади. У її межах створюють спільне підприємство Airlogix­Sentinel між українською defense tech­компанією Airlogix та канадським виробником безпілотних систем Sentinel Research and Development.

Проєкт, що буде реалізовано за підтримки урядів двох країн­партнерів, істотно пришвидшить постачання українським воїнам сучасного обладнання для проведення розвідки і планування операцій. Спільне виробництво з Україною водночас створює можливості і для Канади. Ідеться про розширення канадських виробничих потужностей у галузі критичних технологій та доступ до ефективних рішень сучасної війни.

Україна і Канада продовжать працювати над спільними рішеннями, які відповідають безпековим інтересам обох держав у межах win­win партнерства та української стратегії оборони, повідомляє Міноборони.