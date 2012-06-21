Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
На міжнародному форумі в Харкові, приуроченому до Європейського тижня місцевої демократії, студенти з різних вишів Слобожанської столиці, представники української молоді, що навчаються або працюють за кордоном, іноземні студенти, посланці від молодіжних рад Харкова, Дніпра, Одеси та Ам’єна (Франція) вирішили взятися за створення проєкту «Бренда української молоді».
Заступник директора департаменту міжнародного співробітництва Харківської міськради Аліна Філімонова переконана, що необхідність в такому проєкті назріла вже давно, адже, наразі, майже 2 мільйони молодих українців проживають у країнах Євросоюзу – там навчаються, працюють, започатковують власний бізнес. А ось платформи, яка б їх об’єднувала, допомагала формувати і розвивати позитивний імідж української молоді – не існує. Як не існує й виразних механізмів, які б сприяли їх спілкуванню та розвитку за межами батьківщини.
Тож організатори проєкту й вирішили за допомогою бренду української молоді об’єднати наших співвітчизників за кордоном. Як розповіла Аліна Філімонова, Харків уже тісно співпрацює зі студентами, які навчаються в Польщі, Угорщині, Словаччині, але ці контакти до сьогодні були точковими. З реалізацією ж проєкту з’явиться і системність у співпраці, основна мета якої – концентрація ідей молодих українців задля розвитку України, як тих, що проживають і навчаються вдома, так і тих, хто виїхав за кордон.
«Бренд української молоді» буде спрямований на популяризацію української культури, залучення іноземних студентів в українські проєкти, популяризацію демократичних процесів, що відбуваються в Україні.
А щоб реалізувати свої задуми організатори проєкту не стали відкладати плани у довгий ящик і вже у рамках форуму представник Бюро з прав людини Нюрнберга (Німеччина) Максиміліан Дайнляйн провів воркшоп з прав людини, а також відбулася презентація проєкту в Харківській міській раді.