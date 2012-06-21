Китайський автоконцерн «Geely» – власник бренду «Volvo» – придбав американського розробника літаючих машин «Terrafugia». У спільній заяві компанії запевнили, що «перетворять ідею літаючих автомобілей на реальність».
Про це повідомляє видання «The Verge».
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«Команда «Terrafugia» у передовиках щодо ідеї створення літаючого автомобіля. Це надзвичайно захоплюючий сектор, і ми вважаємо, що «Terrafugia» ідеально підходить для зміни мобільності в наш час. Це провідник розвитку нової галузі», – прокоментував злиття компаній Лі Шуфу, засновник та голова «Geely».
Згідно із умовами угоди, у компанії відбудуться кадрові зміни VIP-менеджерів. Так, засновник «Terrafugia» Карл Дітріх перейде на посаду головного технолога. А новим головою «Terrafugia» стане віце-президент «Geely» Натан Ю Нінг. Також у найближчому майбутньому у компанію планують найняти десятки нових спеціалістів та інженерів.
Компанія «Geely» давно планувала інвестувати кошти в розвиток виробництва літаючих машин. А «Terrafugia» має для того не лише технологічні можливості, але й ключову перевагу – дозвіл від Федерального управління цивільної авіації США і Державного управління безпекою руху на трасах на використання літаючих автомобілів компанії на дорогах країни.
ДОВІДКА «УК»
«Terrafugia» працює над літаючими машинами з 2006 року. У 2009 році компанія представила концепт надлегкого літака «Terrafugia Transition» зі складними крилами, який може розганятися до