У Донецькій області текстильники працюють над створенням нової шкільної форми для учнів молодших і старших класів тутешніх шкіл. У проекті беруть участь представники створеного в регіоні кластера — шість підприємств швейників, кожне з яких виконує чітко визначені вид та обсяг роботи.
За словами голови громадської організації «Донбас фешен кластер» Ганни Петриченко, до проекту залучили вісім шкіл регіону, для учнів яких розробляють різні варіанти форми. Попередньо тут вислухали пропозиції вчителів і батьків щодо видів тканини й фасонів, запропонували й власні варіанти. «Наприклад, з однієї зі шкіл є замовлення на жилети з джинсової тканини. Такий сучасний підхід тішить і дає надію, що шкільна форма поступово зміниться і стане менш офіційною», — каже Ганна Петриченко.
Нині текстильники Донеччини проводять примірки виготовлених костюмів, які у вересні зможуть одягти діти. Для першокласників шиють «двійки»: хлопчики носитимуть піджачки і штани, а дівчатка — піджачки і спіднички чи сарафани. Форма для старшокласників буде досить стриманою, а новинкою стало те, що в окремих школах вирішили подбати про власні бренди: замовили вишити на піджаках номери чи логотипи навчальних закладів.