Цього тижня у європейському кварталі Брюсселя застосовували жорсткі заходи безпеки. Вулиці на під’їзді до будівлі Єврокомісії було перекрито бетонними блоками й колючим дротом, біля вузьких проходів для пішоходів на тротуарах стояли поліцейські, які уважно перевіряли документи кожного, а сам квартал охороняли військові патрулі. У четвер у Брюсселі проходив саміт глав держав та урядів країн-членів ЄС. Однією з головних його тем стали переговори щодо укладення угоди про Brexit між ЄС та Великою Британією.
Цей тиждень був останнім шансом для Лондона по-цивілізованому розлучитися з Євросоюзом, оскільки 31 жовтня спливає термін, згідно з яким Велика Британія має право лишатися в ЄС. Проте, схоже, після всіх складних перипетій, яких зазнав процес Brexit, Брюссель і Лондон нарешті домовилися й уклали угоду. Про це журналістів, які чатували під дверима, де тривали переговори, повідомили голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і британський прем’єр-міністр Борис Джонсон. Після завершення переговорів вони зробили короткі заяви. У вічі впадав сумовитий замислений вираз обличчя Жана-Клода Юнкера, який зазвичай перебуває в гарному гуморі й любить жартувати із журналістами. Натомість Борис Джонсон не приховував чудового настрою.
«Маємо угоду. Вона чесна й збалансована. Це доказ того, що ми зробили все, щоб знайти спільні рішення. Вона дає впевненість там, де Brexit створює невпевненість», — урочисто проголосив голова ЄК. Він наголосив, що чекає продовження розмови із «другом Борисом», оскільки готовий розпочати переговори про майбутні відносини з Лондоном, щойно угоду схвалять Європейський та британський парламенти.
Борис Джонсон назвав угоду щодо Brexit поміркованою і для ЄС, і для Великої Британії. «Ми проведемо Brexit відповідно до наших цілей, і Британія залишить ЄС 1 листопада. Це означатиме, що надалі вона сама вирішуватиме свою долю через власних обраних представників», — із задоволеною усмішкою сказав британський прем’єр. Він пообіцяв, що Велика Британія залишатиметься вірним другом, сусідом і соратником Євросоюзу.
Журналісти спробували, перекрикуючи одне одного, поставити запитання політикам. Проте Жан-Клод Юнкер зупинив їх і промовив: «Я радий, що угоди досягнуто, але сумую, що Brexit відбудеться». Після цих слів політики вийшли з-за трибуни, не відповівши на жодне із запитань журналістів.
Передбачено, що парламент Британії збереться на засідання в суботу, щоб розглянути ратифікацію угоди щодо Brexit. На голосування в юридичний комітет Європарламенту її можуть винести в понеділок, а в четвер — затвердити євродепутати під час сесійного засідання у Страсбурзі.