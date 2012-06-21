На залізничному вокзалі Сент-Панкрас у столиці Великої Британії встановили нестандартний головний атрибут святкування Різдва, повідомляє Укрінформ.
Цього року 14-метрове дерево, створене флористами компанії MoysesStevens, милує око мешканців та гостей міста шатами з 15 тисяч квітів, пише Secret London.
Для декорування різдвяного дерева у Сент-Панкрасі вирішили відмовитися від традиційних гірлянд та іграшок на користь троянд, гортензій, анемонів, амарилісів, орхідей, гвоздик і соснових шишок.
Відтінки кольорів підібрано в такий спосіб, щоб створити плавний перехід від яскравих до пастельних тонів, закінчуючи білими на самій верхівці.
Знадобилася понад одна тисяча людино-годин, щоб створити це різнобарвне квіткове диво.
Крім того, впродовж усього грудня жителів і гостей Лондона на вокзалі розважатимуть різдвяними композиціями різні хори.
Квіткова ялинка тут простоїть до 3 січня 2018 року.