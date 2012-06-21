Британські вчені розробили дієту, яка допоможе зменшити кількість передчасних смертей і допоможе врятувати людство від загибелі. Раціон харчування, заснований на скороченні споживання м'яса, забезпечить здоров'я майбутніх поколінь, упевнені експерти. Сучасний раціон негативно впливає на здоров'я людини і небезпечний для майбутнього покоління. Щоб виключити найжалюгідніші наслідки, учені рекомендують скоротити вживання м'яса до 7 грамів на день.
Розроблена дієта британських фахівців дозволяє, наприклад, з'їдати щодня шматочок сосиски або маленький шматочок бекону. Окрім 7 грамів м'яса людині дозволяється вживати щодня 500 грамів овочів і фруктів. Також можна включати в раціон 28 грамів риби і 29 грамів м'яса птиці. Обмеження торкнулися і яєць – максимум півтора яйця в тиждень. Вчені також радять в два рази скоротити вживання цукру і червоного м'яса. Такий вид дієти, на думку експертів, допоможе не тільки попередити зникнення тварин, а й привчити людей до здорового способу життя.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»