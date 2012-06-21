Автоматизація виробництва проводиться в усьому світу. Машини поступово витісняють людей з багатьох галузей народного господарства. Вчені створили роботів з «фермерським» штучним інтелектом для роботи на одиному гектарі.
«Розумні» машини планують випробувати у Гемпширі. Йдеться про трьох роботів. Їх назвали Том, Дік і Гаррі. За зовнішнім виглядом і конструктивними особливостями, випущені машини схожі на міні-трактори масою десять кілограмів, що працюють в безпілотному режимі.
Вони пов'язані з віддаленим «фермерським» штучним інтелектом, що збирає відомості про зміну погоди, стан саджанців тощо. Роботи аналізують інформацію, що надійшла і складають план виконання обробки землі. У результаті такого процесу враховується безліч особливостей.
Робот Том займається топографією. Він вивчає місцевість і створює карту поля. Гаррі закопує саджанці на визначену глибину з великою точністю. Дік прополює бур'яни, застосовуючи технологію «штучного зору». Вчені планують знизити кількість хімічних добрив завдяки роботам при обробці землі на 60% і підвищити врожайність на 40%. Наразі машини не здатні повністю замінити людину в полі, але можуть виконувати монотонні дії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»