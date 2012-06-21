Для того щоб намалювати картину, художнику вистачить і коробки з олівцями. Скульптору ж Дженніфер Маестро (Jennifer Maestre) їх потрібно значно більше. Три коробки, п'ять, вісім ... А то й п'ятнадцять, залежно від масштабності та складності роботи. Так, дівчина створює свої скульптури, використовуючи десятки і навіть сотні гостро заточених олівців найрізноманітніших кольорів і відтінків, йдеться на Ukraine Art News.
Ця пристрасть прийшла до неї тоді, коли майбутня випускниця Mass College of Art готувалася до дипломної роботи. Їй дуже хотілося отримати оригінальну коробочку для своїх прикрас: срібну, в формі їжачка. Але оскільки з дорогоцінними, та й просто з металами вона діла не мала, довелося використовувати підручні матеріали. Трапилися кольорові олівці ...
Відтоді олівці в руках Дженніфер Маестро (Jennifer Maestre) перетворюються на колючі скульптури: квіти, дивовижні тварини, фантастичні персонажі тощо.