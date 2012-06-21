Рятувальники Полтави, Лубен та Кременчука отримали від шотландської рятувальної організації SERA та їхніх колег із Великої Британії розкішний подарунок — три пожежно-рятувальних авто й набори рятувальних інструментів. Акція відбулася в межах програми міжнародної співпраці.
Дев’ятеро шотландських рятувальників на цих автомобілях добиралися із Глазго до Полтави. Усі машини у гарному стані. Єдина проблема — шотландські авто із правим кермом. Але за інформацією ДСНС, машини так сконструйовані, що можна переставити кермо на лівий бік. Один автомобіль залишать у Полтаві і по одному передадуть у Кременчук і Лубни.
Крім шотландців, у Полтаву приїхало п’ятеро представників рятувальної організації Великої Британії UKRO, що привезли кілька наборів рятувальних інструментів, якими розрізають метал у понівечених авто, щоб звільнити людей. Британські й полтавські рятувальники провели спільні навчання.
Керівник прес-служби управління Світлана Рибалко розповіла, що в полтавських рятувальників та їхніх закордонних колег різні стратегії. У небезпечній ситуації у британців на першому місці життя і здоров’я рятувальника, бо він завтра може витягти з вогню інших людей. А в нас насамперед потрібно врятувати постраждалу людину, навіть якщо доведеться пожертвувати власним життям.