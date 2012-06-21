Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Британські дослідники склали розширений перелік симптомів коронавірусної інфекції, який повинен допомогти у виявленні випадків зараження COVID-19 на ранній стадії або протікає в легкій формі. За словами вчених, більшість ознак інфекції, як наприклад, висока температура, безперервний сухий кашель, втрата нюху або смаку, проявляються на більш пізніх стадіях захворювання.

Вчені з Університетського коледжу Лондона на чолі з Алексом Крозьє проаналізували офіційні документи медичних організацій і розповіли про те, які симптоми найчастіше зустрічаються у молодих нещеплених людей або частково вакцинованих, у тих, хто переніс коронавірусну інфекцію в легкій формі. Незважаючи на те, що їм COVID-19 може не принести великої шкоди, такі люди є рознощиками інфекції. Серед перших симптомів може бути головний біль, слабкість, біль у горлі, нежить, втрата апетиту, біль у м’язах.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі The BMJ, діти і молодь в США найчастіше скаржилися на біль в горлі, потім за ступенем поширеності йде головний біль, кашель, нежить. Ці ознаки, схожі на застуду, були найбільш поширеними першими симптомами коронавірусу. За оцінками авторів, для дітей до 17 років найбільш показовою ознакою був головний біль, для осіб, старше 18 років – втрата апетиту, для більш дорослих – біль у м’язах. Тому в разі виявлення таких симптомів, рекомендується зробити ПЛР-тест.