У 2020 році розпочинається так званий Великий сонячний мінімум – період, коли активність Сонця буде мінімальною. Звичайні сонячні мінімуми тривають не більше двох-трьох років, але Великий мінімум занурить наше світило у «сплячку» на тридцять з лишком років.
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В останній раз людство переживало Великий сонячний мінімум в середині сімнадцятого століття – тоді явище тривало майже 60 років. На цей раз людство чекають тридцять три роки малого льодовикового періоду.
Чи насправді йдеться про льодовиковий період? Це не зовсім так. За словами Валентини Жаркової, професора кафедри математики, фізики та електротехніки Нортумбрійського університету (Великобританія), середня температура впаде всього на один градус за Цельсієм. Цього, однак, вистачить для того, щоб зими стали більш вологими і холодними.
«У середині сімнадцятого століття, коли на Землі в останній раз фіксувався Великий сонячний мінімум, замерзло багато водойм, які не замерзали ніколи раніше, також знизилася врожайність основних сільськогосподарських культур. Це призвело до голоду і спалахів епідемій, які забрали величезну кількість життів. Цього разу нас чекає більш м'яке похолодання, яке, тим не менш, може бути вельми помітним у деяких регіонах планети», – розповідає Валентина Жаркова.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»