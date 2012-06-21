Британські науковці, які працюють над пошуком ліків від коронавірусу, заявили, що дешевий стероїдний препарат дексаметазон здатен врятувати життя пацієнтів, котрі хворі на важку форму Covid-19. Вони назвали результати використання дексаметазону успішними. Один із членів команди вчених, які займаються дослідженням, заявив, що цей стероїд — «єдиний препарат, що наразі демонструє свій вплив на зниження смертності», повідомляє Reuters.
Випробування засвідчили, що використання низьких доз дексаметазону утричі знизило рівень смертності серед пацієнтів, які перебували на апараті штучної вентиляції легень, і вп’ятеро — у пацієнтів, які отримували лікування киснем.
Керівник дослідження Мартін Ландрей з Оксфордського університету заявив, що результати засвідчили, що використання генеричного препарату дексаметазону, тобто непатентованого, який є відтворенням оригінального препарату, врятувало життя пацієнтам з коронавірусом «за надзвичайно низькою ціною». «Лікування дексаметазоном терміном до 10 днів коштує близько 5,6 євро на пацієнта. Це ліки, які доступні у всьому світі», — сказав Мартін Ландрей Ландрей. Він також відзначив, що препарат приніс «очевидне полегшення» пацієнтам, у яких розвинулася серйозна форма захворювання Covid-19.
Хоча використання препарату у випробуваннях дало змогу запобігти смерті в одного з восьми пацієнтів на апараті ШВЛ та одного з 25 пацієнтів, яких лікували киснем, досі незрозуміло, чи був препарат ефективним для пацієнтів із легкими симптомами хвороби. Вчений також наголосив, що хворі не мають приймати ліки самостійно.
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