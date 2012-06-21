Британські науковці, які працюють над пошуком ліків від коронавірусу, заявили, що дешевий стероїдний препарат дексаметазон здатен врятувати життя пацієнтів, котрі хворі на важку форму Covid-19. Вони назвали результати використання дексаметазону успішними. Один із членів команди вчених, які займаються дослідженням, заявив, що цей стероїд — «єдиний препарат, що наразі демонструє свій вплив на зниження смертності», повідомляє Reuters.

Фото з сайту v.if.ua

Випробування засвідчили, що використання низьких доз дексаметазону утричі знизило рівень смертності серед пацієнтів, які перебували на апараті штучної вентиляції легень, і вп’ятеро — у пацієнтів, які отримували лікування киснем.

Керівник дослідження Мартін Ландрей з Оксфордського університету заявив, що результати засвідчили, що використання генеричного препарату дексаметазону, тобто непатентованого, який є відтворенням оригінального препарату, врятувало життя пацієнтам з коронавірусом «за надзвичайно низькою ціною». «Лікування дексаметазоном терміном до 10 днів коштує близько 5,6 євро на пацієнта. Це ліки, які доступні у всьому світі», — сказав Мартін Ландрей Ландрей. Він також відзначив, що препарат приніс «очевидне полегшення» пацієнтам, у яких розвинулася серйозна форма захворювання Covid-19.

Хоча використання препарату у випробуваннях дало змогу запобігти смерті в одного з восьми пацієнтів на апараті ШВЛ та одного з 25 пацієнтів, яких лікували киснем, досі незрозуміло, чи був препарат ефективним для пацієнтів із легкими симптомами хвороби. Вчений також наголосив, що хворі не мають приймати ліки самостійно.

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