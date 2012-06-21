Вчені повідомили, що флаванолі – органічні речовини, що містяться в какао, підвищують постачання мозку киснем, що сприятливо впливає на когнітивні здібності, пише журнал Scientific Reports.

Дослідження проводили британські вчені з Бірмінгемського університету разом з американськими колегами з університету Ілінойса в Урбані-Шампейн.

Флаванолі – невеликі молекули, що містяться в багатьох фруктах і овочах, а також у какао. «Вони надають фруктам і овочам яскравий колір і, як відомо, корисні для судинної системи, – розповіла керівник дослідження Катаріна Рендейро. – Ми хотіли дізнатися, чи корисні флаванолі також для мозку і чи можуть вони надати позитивний вплив на когнітивні функції».

У дослідженні взяли участь 18 дорослих некурящих людей без виявлених хвороб мозку, серця, судин або дихальних шляхів. Експеримент розділили дві частини: спочатку добровольці пили какао, багате на флаванолі, потім – оброблене какао з дуже низьким вмістом цих молекул. Ні учасники, ні дослідники не знали, який з видів какао був у чашці в кожному конкретному випадку. Подвійне сліпе дослідження забезпечило відсутність стороннього впливу на результати.

Через приблизно дві години після вживання какао учасники дихали повітрям з концентрацією вуглекислого газу близько 5%, що приблизно в 100 разів перевищує нормальний атмосферний рівень. Організм реагує на це, збільшуючи приплив крові до мозку, що дозволяє швидше вивести вуглекислий газ. За швидкістю оксигенації вчені змогли оцінити функції судинної мережі мозку.

Одночасно автори давали учасникам складні завдання, які вимагали від них приймати суперечливі або конкуруючі рішення. За допомогою функціональної спектроскопії вчені фіксували зміну кровотоку до мозку і вимірювали оксигенації у фронтальній корі – ділянці мозку, що відіграє ключову роль у плануванні, регулюванні поведінки і прийнятті рішень.

14 з 18 випробовуваних після прийому флаванолів краще впоралися зі складними когнітивними тестами, вирішивши завдання на 11% швидше, ніж на початковому рівні або при вживанні какао зі зниженим вмістом флаванолів. Чотири учасники, у яких не відзначалося поліпшення, і раніше були найсильнішими в групі: як на початку, так і в кінці експерименту у них була найвища реакція оксигенації. «Це вказує на те, що у тих, хто був у хорошій формі, мало можливостей для покращення», – пояснила Катаріна Рендейро.

Таким чином, автори експерименту підтвердили, що вживання продуктів, багатих на флаванолі, добре впливає на судинну функцію мозку і когнітивні здібності, а також допомагає мозку швидше відновлюватися після легких судинних захворювань.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»