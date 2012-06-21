Дослідники переконані, що нова експериментальна вакцина зможе протидіяти різноманітним штамам грипу протягом тривалого часу.
Про це повідомляє видання "ВВС".
Нова вакцина суттєво відрізняється від уже існуючих альтернатив. Основна відмінність — у самому підході до лікування грипу. Вірус щороку змінюється, а отже, необхідно модифікувати і вакцину. Традиційно нові ліки розроблюють на основі прогнозу щодо ймовірного штаму вірусу. Новинка діє абсолютно інакше: вона спрямована на лікування не нових особливостей вірусу, а їхніх незмінних частин. Тому на відміну від інших вакцин проти грипу, її не треба буде змінювати щороку. Вона є універсальною.
Нова експериментальна вакцина вчить імунну систему організму створювати власні механізми імунного захисту. За словами її розробників — учених з Оксфордського університету — вона здатна долати багато різних штамів грипу. Зокрема, ця вакцина дієва проти людського, пташиного і свинячого грипу. А також краще захищає людей від сезонних спалахів хвороби.
Наразі триває підготовка до клінічних випробувань. У них візьмуть участь 500 волонтерів, вік яких сягає 65 років. Половина волонтерів отримають щеплення традиційної вакцини від сезонного грипу і препарат-плацебо, а іншій половині — зроблять щеплення від сезонного грипу і введуть експериментальний препарат.
Випробування вакцини триватимуть два роки. Якщо вони будуть успішними, вакцину ліцензують для широкого застосування.
«Ми розраховуємо, що захист організму завдяки новій вакцині триватиме більше року, але для цього потрібно буде провести додаткові клінічні дослідження. Цілком можливо, що в майбутньому щеплення від грипу робитимуть рідше — кожні п'ять років, а не щороку, як зараз. Слід перевірити ступінь захисту в перший після вакцинації сезон гриппу», — розповідає професор Сара Гілберт, одна із розробників вакцини.
Національний інститут медичних досліджень підтримує цей проект. Його представники повідомили, що випробування вакцини на такій великій кількості людей проводять уперше в світі.