Брати штурмом будинки, знищувати супротивника і проводити зачистку території умовного селища, встановлювати контакт із місцевим населенням на ворожій території, добувати необхідні дані про терористів –– усього цього навчаються бійці та резервісти 92-ї окремої механізованої бригади на полігоні під Харковом. Такі заняття за програмою Orbital Збройних сил Великої Британії вперше введено у план навчань українських військовослужбовців.
«Наприкінці минулого року 40 наших бійців на військовому полігоні у Львівській області успішно пройшли цей курс спеціальної підготовки, під час якого досвід українцям передали найкращі армійці з Туманного Альбіону. Навіть сертифікат про опанування основ Orbital отримали. Знаннями й навичками дій у населених пунктах вони діляться з бойовими побратимами», –– розповів командир військової частини Сухопутних військ.
За словами керівника занять, на ділянці, де опрацьовують дії в місті, всі воїни-резервісти мають бойовий досвід, багато хто визволяв українські міста від російських окупантів протягом 2014—2015 років. Тому хлопці швидко переймають вміння від військових і набувають навичок, необхідних для перемоги над ворогом.
Паралельно на інших ділянках загальновійськового полігона бригади, військовослужбовці танкового батальйону на Т-64 штатними пострілами вражають цілі, у складі підрозділу ведуть оборонний бій із супротивниками, виконують вогневі вправи тощо. Майже щодня організовують бойові стрільби чи тактичні навчання з воїнами механізованих підрозділів на бронетранспортерах типів БТР-4Е і БТР-70, а також зі стрілецької зброї.
— Щоб досягти максимально позитивних результатів, майже всі полігонні заняття проводимо комплексно. Приміром, з парку бойових машин до місця проведення стрільб солдати вирушають маршем у складі відділень, взводів чи рот. Доки рухаються на бронетехніці, можуть умовно відбити напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Залишають рубіж стрільб лише після виконання складного маневру з використанням димової завіси чи інших спецзасобів, — пояснив заступник комбрига підполковник Олександр Луценко.
За його словами, під час практичних занять постійно оголошують ввідні з досвіду проведення АТО чи операцій у межах НАТО.