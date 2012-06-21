Новий штам коронавірусу: що ми про нього знаємо?

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

Новий штам коронавірусу, який спочатку зафіксували у Великій Британії, виявили вже у 86 країнах.

За даними ВООЗ, «британський» штам коронавірусу – різновид коронавірусу VOC-202012/01, лінії B.1.1.7 – минулого тижня виявили ще в шести країнах.

«Південноафриканський» штам коронавірусу, що отримав маркування 501Y.V2, лінії B.1.351, виявлено ще у трьох країнах, а загалом – у 44.

Різновид коронавірусу, виявлений раніше в Бразилії та Японії, був виявлений ще в п’яти країнах, тепер він присутній у 15 державах.

За підрахунками організації, за тиждень з 1 по 7 лютого в світі зафіксовано 3 153 426 нових випадків захворювання коронавірусом і 88 369 смертей.

Нагадаємо, що швидке поширення нового штаму коронавірусу викликало напередодні різдвяних свят запровадження жорсткого локдауну для жителів Англії, Шотландії та Уельсу і змусило низку країн ввести заборону на авіасполучення з Великобританією.

Чому цей новий штам викликає побоювання?

Сукупність трьох факторів привертає особливу увагу вчених:

Він швидко витісняє інші штами цього ж вірусу;

Мутація відбувається у таких частинах вірусу, які представляють особливу важливість;

Деякі з цих мутацій вже продемонстрували в лабораторних умовах підвищену здатність вірусу проникати в клітини.

Все це разом передбачає, що вірус може швидше поширюватися.

Які в нього симптоми?

Новому, так званому британському штаму коронавірусу більш притаманні такі симптоми, як кашель, сильна втома, біль у горлі і м'язах, а ось втрата нюху менш виражена, ніж у «китайського» варіанта, з'ясували в Національній статистичній службі Великобританії.

Висновки відомства були зроблені після обробки даних відібраних випадковим способом у 6 тисяч жителів Англії, у яких було виявлено COVID-19.

Такі симптоми, як втрата нюху і смакова чутливість з новим штамом проявляються рідше. Але вони як і раніше входять до числа трьох основних симптомів захворювання: висока температура, раптовий постійний кашель і зміни смакової чутливості.

У більшості заражених проявляється хоча б один з цих трьох симптомів.

Новий штам, вперше ідентифікований у графстві Кент у вересні 2020 року, здатний поширюватися швидше початкового варіанту вірусу. Він був виявлений у всіх частинах Британії, і через нього різко зросла кількість нових заражень, що в підсумку змусило владу ввести загальнонаціональний локдаун.

Є деякі підстави вважати, що цей штам більш смертоносний, але достатніх наукових підстав для підтвердження цього поки немає.

Співробітники статистичного бюро проаналізували симптоми, які відчували хворі протягом тижня до отримання позитивного тесту на новий штам COVID-19. Їх порівняли з симптомами тих, хто заразився новим штамом.

Враховувалися результати людей, які хворіли з середини листопада 2020-го по середину січня 2021 року. Дані вказують, що новий штам сумісний з двома генами, а не з трьома, як у першому випадку.

З групи чисельністю 3,5 тис. осіб, що заразилися новим штамом:

♦ 35% кашляли;

♦ 32% відчували втому;

♦ 25% скаржилися на біль у м'язах і в цілому в тілі;

♦ 21,8% відчували біль у горлі.

З групи чисельністю 2,5 тис. осіб, що заразилися попереднім штамом:

♦ 28% кашляли;

♦ 29% відчували втому;

♦ 21% скаржилися на біль у м'язах і в цілому в тілі;

♦ 19% відчували біль у горлі.

З'ясувалося, що у 16% тих, хто заразився новим штамом пропала смакова чутливість, а 15% втратили нюх. Це менше, ніж у людей зі старим штамом (18% в обох випадках).

Дані про головний біль, важкість під час дихання, шлункові розлади виявилися ідентичними.

Вірусолог і професор молекулярної онкології в Уорікського університеті Лоуренс Янг говорить, що в новому штамі було виявлено 23 зміни в порівнянні з тим, який був виявлений в Ухані.

Зміни стосуються насамперед шиповидного білка – свого роду ключа, яким вірус відмикає дверцята в клітини.

Одна з мутацій, N501Y, відповідальна за найважливішу частину цього шипа, відому як рецептор-зв'язуючий домен (RBD).

Саме тут шип вперше входить в контакт з поверхнею клітини. Будь-які зміни, які допоможуть вірусу проникати всередину, найімовірніше, дадуть цього штаму перевагу.

«За всіма параметрами схоже, що це важлива адаптація. Певні зміни в будові вірусу можуть вплинути на імунну реакцію організму і відбитися на симптомах, які викликає інфекція», – каже Лоуренс Янг.

В організмі заражених новим штамом, судячи з усього, вірус розмножується інтенсивніше, через що інфекція може поширитися ширше по тілу, з чим, ймовірно, і пов'язаний сильніший кашель, біль у м'язах і втома, додав Янг.