Вчений Кевін Дейтон розповів, що схуднути може будь-яка людина, і для цього він може надати слушні рекомендації. Висновки, про які він говорить, вчений зробив під час роботи в Університеті Лафборо (Великобританія). За його словами, існують три головні правила схуднення, дотримання яких допоможе досягти запланованої мети.
В якості першого способу британський вчений назвав необхідність підрахунку калорій, спожитих за день. До слова, нині це можна легко зробити за допомогою спеціальних додатків, доступних для скачування на смартфон чи планшет. За словами фахівця, стежити за цим фактором потрібно щоденно, не дозволяючи собі розслаблятися на вихідні.
Другим правилом він назвав фізичну активність людини, яка допомагає не тільки спалювати зайві калорії, спожиті впродовж дня, але й переборювати почуття голоду.
Третій принцип базується на необхідності час від часу розслаблятися, уникаючи жорстких рамок у харчуванні та тренуванні, так як це допоможе уникнути психологічних зривів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»