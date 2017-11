Американська співачка Брітні Спірс продала на благодійному аукціоні власну картину. Виручені з продажу кошти зірка пожертвувала постраждалим від стрілянини у Лас-Вегасі.

Про це повідомляє "Rolling Stones".

Картину Брітні Спірс із різнокольоровими квітами купив колишній ведучий телешоу "Lifestyles of the Rich and Famous" Робін Ліч. За полотно він заплатив 10 тисяч доларів.

Раніше співачка на своїй сторінці в Instagram виклала відео, на якому вона малює картину на подвір'ї власного особняка в Каліфорнії. Ролик зібрав понад 4,5 мільйона переглядів за кілька днів. Згодом Брітні Спірс закінчила картину й виставила її на благодійному аукціоні.

Усі гроші, отримані за продані лоти, пішли в фонд допомоги постраждалим від стрілянини в Лас-Вегасі.

1 жовтня в Лас-Вегасі під час музичного фестивалю кантрі-музики в одному з готелів 64-річний Стівен Педдок розстріляв 22-тисячний натовп людей. Зловмисник стріляв з 32-го поверху. Унаслідок цього загинули щонайменше 59 осіб, 525 поранені. Частина людей дістала травм у тисняві, яка виникла через паніку.