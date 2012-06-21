Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Як повідомляють у державному концерні «Укроборонпром», там мають намір виставити на приватизацію завод «Буревісник». Воно начебто так і треба: наразі це підприємство — банкрут, цехи його розорені, фактично — руїни, комунікації давно відключено… Так триває вже понад десять років.

Але пікантність ситуації — в тому, що це підприємство виготовляло вкрай важливу оборонну продукцію, наприклад, радіолокаційну апаратуру для військово-морського флоту та інші радіоелектронні пристрої. Мабуть, така продукція Україні під час війни вже зовсім непотрібна?

А найголовніше — як цивільну продукцію тут-таки виробляли (увага!) апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) «Бриз». Ті самі, яких у нас наразі критично не вистачає, через що помирають люди — один апарат припадає на 12 тисяч українців.

То чому таке життєво необхідне виробництво розвалилося? Розслідування програми «Схеми» показує — у цьому безпосередньо винен уряд Юлії Тимошенко. Під час епідемії свинячого грипу, для лікування якого також потрібні ці апарати, тодішній уряд у приказному порядку звелів заводу виготовити близько тисячі апаратів «Бриз», які розподілили по лікарнях, але розрахуватися із заводом ніхто й не подумав.

Завод і так мав борги по зарплаті перед працівниками за оборонну продукцію, за яку так само не розрахувалися ще раніше, а тепер взагалі став банкрутом, аби якось протриматися, там взяли кредит, але розрахуватися не змогли і тепер борги сягають понад 100 мільйонів гривень.

Чи можливо зараз відновити таке потрібне країні виробництво? Керівництво «Укроборонпрому» у цьому сумнівається — мало того, що матеріальна база заводу занедбана і зруйнована, так ще й частина технологічної документації, необхідної для запуску виробництва, десь пропала. У концерні вже розпочато службове розслідування, втім, на нашу думку, розслідувати мала б контррозвідка — адже оборонне підприємство, чи не потрапили креслення наших військових розробок до північного сусіда?

Що ж стосується самого апарату «Бриз», то наразі подібні апарати виготовляє кілька приватних фірм, одна — навіть під дуже подібною назвою. Чи не туди перекочували заводські документи по «Бризу»? Принаймні, ніяких офіційних відомостей, що технології комусь передавали у законний спосіб, нема. Натомість, є припущення, що хтось із керівництва заводу передав документацію незаконно, зате й не задурно.

Наразі Фонд держмайна не виключає, що підприємство таки буде передано на приватизацію. Водночас, стверджують компетентні експерти, завод як виробнича одиниця не становить цінності для покупців, його розглядають лише як майданчик для забудови.