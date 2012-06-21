Автопарк 1-го батальйону оперативного призначення резервістів імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького поповнився новою військовою технікою.
4 спеціалізованих бронеавтомобіля «Варта» встали на озброєння батальйону для виконання службово-бойових завдань на сході нашої держави, повідомили на сайті НГУ.
ДОВІДКА «УК»
Батальйон оперативного призначення резервістів імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького входить до 27-ї бригади Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.
Підрозділ був створений у 2014 році з добровольців, який вийшли з Революції гідності. Брав участ ьв бйоха за Слов'янськ, Дебальцеве.