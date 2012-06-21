Останнього дня третіх юнацьких Олімпійських ігор, що відбулися в швейцарському місті Лозанна, рівнянин Орест Коваленко поставив бронзову крапку, додавши до скарбнички української команди четверту медаль. А в історії Рівненщини це перша перемога на юнацьких Олімпійських іграх, ще й у День Соборності України. Такий подарунок державі зробив студент Рівненського державного гуманітарного університету, за якого на малій батьківщині вболівали особливо. І вихованець обласної школи вищої спортивної майстерності не підвів уболівальників, посівши третє місце з фристайлу в дисципліні біг-ейр (стрибок із трюками з трампліна).
Голова НОК України Сергій Бубка привітав спортсмена, його тренерів Станіслава Кравчука, Юрія та Галину Досових, голову відділення НОК у Рівненській області Миколу Петренчука з перемогою й побажав нових. Дописувачі соціальних мереж щиро пишаються Орестом і дуже чекають його на рідній землі.