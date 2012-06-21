Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
81-у річницю від дня народження В’ячеслава Чорновола на Черкащині відзначили відкриттям пам’ятника визначному діячеві України у селі Вільховець Звенигородського району, де пройшло дитинство майбутнього політика.
Як повідомила прес-служба облдержадміністрації, тут відкрили погруддя Героєві України, на виготовлення якого з обласного бюджету виділено 150 тисяч гривень.
Нинішнього року з державного бюджету виділено кошти, за які виготовляється проектно-кошторисна документація на будівництво музейного приміщення на території садиби-музею В’ячеслава Чорновола. Для нього родичі В’ячеслава Максимовича готові передати велику кількість експонатів, що розповідають про його життя і діяльність.