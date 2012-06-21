Бронзовий горщик, якому понад 2000 році знайшли у центральній провінції Хенань у Китаї. У горщику містилося понад 3000 мл невідомої рідини.
Археологи знайшли горщик із зігнутою шийкою у формі лебедя в гробниці у місті Санменксія. Тут вони також знайшли бронзовий шолом, бронзовий таз та мечі із заліза та нефриту.
Невідома рідина в горщику була жовтувато-коричневого кольору з домішками мінералів.
Археологи не спекулюють, якою може бути рідина в «животі» лебедя. Вона мутніша і темніша за «еліксир життя», має мутний жовтувато-коричневий колір з осадом на дні. Рідина не пахне алкоголем, вона пахне землею. Зразок рідини вчені відправили до Пекіна для подальшого вивчення.
Зважаючи на форму гробниці, археологи вважають, що її збудували на межі правління династії Цінь (221 р. до н.е. - 207 р. до н. е.) та династії Хань (202 р. до н.е. - 220 р. до н.е.). У ній поховали посадовця з низьким титулом.
Більшість бронзового посуду цього періоду мали форму горщиків, широкими посередині із шийкоподібними трубками. Форми тварин є дуже рідкісними у гончарних виробах того часу, частіше звірині мотиви зустрічаються в лампах. Як, наприклад, лампа-гуска, виявлена у 2018 році в гробниці династії Західна Хань, знайденої в Лоян, місті в провінції Хенань у 90 милях на схід від Санменксії. Але знайдений горщик, безумовно, не гуска.
Археологи запросили старшого ветеринара, щоб допомогти визначити тип лебедя.
«Конструкція нагадує дизайн лебедя-мута», — сказав Гао Руї, старший ветеринар з парку водно-болотних угідь Санменксії, додавши, що дзьоб лебедя довший, ніж у гусака, який був вироджений внаслідок годування птахів людьми.
Археологи вважають, що древні умільці уважно спостерігали за лебедями, щоб створити горщик у такій реалістичній формі.
«Ми можемо сміливо підрахувати, що лебеді з'явилися в Санменксії під час правління пізньої династії Цінь та ранньої Хань», — кажуть вчені.
Розташована між Сяном та Лоян, двома старовинними столицями в історії Китаю, Санменксія відігравала роль військової і транспортної артерії. В результаті місто багате на історичні реліквії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»