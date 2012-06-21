Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Засновник мережі «БРСМ-Нафта» Андрій Біба прийняв рішення достроково розірвати договір оренди 63 АЗС, які належать екс-міністру часів Януковича Едуарду Ставицькому. Про це повідомляє «Новий час».
«Договір про оренду дійсний до 1 вересня 2019 року. Але оскільки з боку Ставицького неодноразово робилися спроби рейдерського захоплення торгової марки і моєї частини АЗК, я ухвалив рішення розірвати договір оренди, щоб раз і назавжди закінчити цю історію. Ми досягли джентельменської угоди про вивезення свого майна. Було зустрічне побажання про використання нашого торговельного знака, але ми маємо жорстку позицію — під брендом БРСМ будемо торгувати тільки ми», — зазначив Біба.
Крім того, він додав, що швидше за все АЗС будуть здані в оренду одному з діючих гравців ринку. Після виходу з угоди про оренду у Біби залишилася мережу з 133 АЗС.
ДОВІДКА «УК»
Мережу «БРСМ-Нафта» було засновано в 1995 році Андрієм Бібою і Олегом Поліщуком. У 2007 році Поліщук продав свої 50% акцій мережі Едуарду Ставицькому. За час роботи останнього в уряді з 2010 по 2013 року мережа БРСМ виросла у 5 разів (з 26 до 130 АЗС). Після вибуху АЗК компанії в Переяславі-Хмельницькому (квітень 2014 роки) і хвилі розслідувань про причетність до цього бізнесу Едуарда Ставицького, його частка перейшла компанії Фриз Ойл Груп. Обидва акціонери виїхали за кордон, де й знаходяться дотепер. У 2016 році партнери розділили бізнес навпіл, кожному відійшло по 63 АЗС. Наразі АЗС Ставицького знаходяться в управлінні компанії Стейт Ойл, контрольованої Андрієм Бібою.