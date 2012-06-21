У Євросоюзі вважають, що Закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» спрямований на врегулювання внутрішнього цивільного і військового порядку в країні, повідомляє Укрінформ. «Закон стосується внутрішньої організації українських цивільних і військових структур у контексті конфлікту на сході України з огляду на майбутню реінтеграцію територій, які нині не підконтрольні українському керівництву», — заявили в ЄС і наголосили, що Євросоюз підтримує повну імплементацію мінських домовленостей на засадах мирного і сталого врегулювання конфлікту на сході України.
У Брюсселі зазначають, що сторони не повинні уповільнювати переговорний процес щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. «Ми очікуємо, що дипломатичні зусилля у врегулюванні конфлікту, зокрема у форматі нормандської четвірки та Тристоронньої контактної групи, продовжуватимуться на засадах виконання всіх відповідних зобов’язань», — сподівається ЄС.