Європейська Рада підтримала пропозицію Єврокомісії надати до 3 мільярдів євро у вигляді макрофінансової допомоги десяти країнам-партнерам, з якими ЄС веде політику сусідської співпраці й розширення, на допомогу з подолання наслідків кризи, спричиненої епідемією COVID-19. Серед них є й Україна. Про це йдеться у пресрелізі, надісланому в редакцію «Урядового кур’єра».
«Країни, з якими ми підтримуємо політику сусідства, та ті, які отримали статус кандидата на вступ до ЄС, – наші найближчі партнери. Зараз, як ніколи, абсолютно важливо, щоб ми трималися разом і виявляли солідарність у подоланні економічних і соціальних наслідків цієї глобальної кризи», —зазначив міністр фінансів Хорватії, яка наразі головує в ЄС, Здравко Марич.
Фінансову допомогу надаватимуть у вигляді позик на вигідних умовах і розподілятимуть таким чином: Албанія – 180 мільйонів євро, Боснія та Герцеговина – 250 мільйонів євро, Грузія – 150 мільйонів євро, Косово – 100 мільйонів євро, Молдова µ 100 мільйонів, Чорногорія – 60, Північна Македонія – 160, Туніс µ 600 мільйонів євро. Україні виділено найбільшу суму – 1,2 мільярда євро.
Це допоможе країнам покрити їх негайні потреби у фінансуванні, які зросли внаслідок спалаху COVID-19, вказано у пресрелізі. «Разом із підтримкою МВФ кошти допоможуть підвищити макроекономічну стабільність і дозволять надати ресурси для захисту громадян та зменшення негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу», – вважають у ЄС.
Макрофінансова допомога буде доступною протягом дванадцяти місяців і виплачуватиметься двома траншами. Максимальний середній термін погашення кредитів – 15 років. Допомогу має бути зафіксовано у меморандумі про взаєморозуміння, який мають підписати представники країни-партнера та Єврокомісії. Для набуття чинності, текст меморандуму має схвалити Європарламент і Європейська Рада.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»