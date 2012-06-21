Випробуваний кількома поколіннями комплексний метод гідротерапії широко відомий у світі, але майже забутий на батьківщині його автора – Вітольда Болеславовича Камінського. І ось тепер історична справедливість відновлюється, зокрема, завдяки бучанському сайту Буча. Лайф.

На інформаційній платформі Буча. Лайф про історію життя та діяльності лікаря Вітольда Камінського розповіла місцева дослідниця-краєзнавець Олена Плаксіна.

Лікар Камінський отримав європейську освіту, поставив на професійну основу та розвинув знаменитий метод свого учителя Себастьяна Кнейппа. В основу лікувальної методики Вітольд Камінський поклав п’ять принципів, описаниху його книзі «Друг здравія», що вийшла друком 1906-го року: Правильне харчування; Фізична активність; Душевна рівновага; Лікувальна сила води; Сила природи: сонця, повітря, рослин. Це стало не просто медичним напрямком у фізіатрії, а цілою філософією здорового способу життя.

Популярний гідропат мав практику у Києві та Бучі, рятував людей у складні роки революції, громадянської війни, розрухи та голоду. Він та його дружина поховані в Бучі. У місті також зберігся будинок, де жив і працював знаменитий лікар.

На публікації сайту Буча. Лайф відгукнулися нащадки роду Камінських, яких доля розкидала як по Україні, так у далекому зарубіжжі – Польщі та США. Вони надіслали авторові досліджень цінні спогади і сімейні реліквії. Усі матеріали авторська група у складі Тетяни Пельчарської, Анни Самборської, Лариси Георгінової та Олени Плаксіної зібрала у нову книгу про гідропата Вітольда Камінського та його вчення. Цими днями вона виходить друком у видавництві «Міленіум».

22 серпня в Бучі на базі Українського гуманітарного інституту відбудеться міжнародний семінар «Водолікування в системі природних засобів оздоровлення» та презентація книги про життя та діяльність лікаря Камінського «Вітольд Камінський: той, хто залишив море й обрав кохання»

Проект оздоровчого центру на основі методів оздоровлення Вітольда Камінського нинішнього року подавався на розгляд Громадського бюджету Бучанської громади.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»